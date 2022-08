Stiri pe aceeasi tema

- Un scoțian care a caștigat 3 milioane de lire sterline la loteria EuroMillions a refuzat sa imparta caștigul cu cei doi fii ai sai, care s-au razbunat pe el distrugandu-i mașina noua cu ciocanele, scrie Ilmessaggero.it. Alex Robertson, un șofer de autobuz din Glasgow, Scoția, a caștigat la loterie…

- S-a ras, s-au facut incurajari, s-a plans de frica, insa, s-a plans și de fericire in cadrul celei de-a patra ediții Splash! Vedete la apa! Este și cazul Mariei Constantin care a fost ceruta de soție de Robert Stoica la scurt timp dupa ce a sarit de pe p

- Un avocat indian a caștigat o batalie juridica de 22 de ani cu Caile Ferate Indiene, pentru ca a fost suprataxat cu 20 de rupii, echivalentul a 24 de eurocenți, scrie The Guardian Cand Tungnath Chaturvedi, in varsta de 66 de ani, a cumparat un bilet de la stația Mathura, din Uttar Pradesh, in 1999,…

- Atletul italian Alberto Nonino a fost protagonistul unei intamplari stanjenitoare in timpul unei probe de la Campionatul Mondial de Atletism la categoria de varsta U20. Deranjat de faptul ca penisul ii iesea din sort in timpul alergarii, a incheiat intrecerea pe ultima pozitie.

- Alex Delea a caștigat trofeul „Survivor Romania” 2022 și premiul in valoare de 100.000 de euro. Pentru playtech.ro , caștigatorul a declarat ca deja 20.000 de euro a cheltuit deja, i-a daruit unei persoane importante din viața lui. Invingatorul nu a decis inca ce va face cu banii, dar 20.000 de euro…

- Spectacolul, cu scenariu original scris de Ionut Sociu si in regia lui Bobi Pricop, a avut premiera in martie 2021, in timpul celei mai dure perioade de restrictii cauzate de pandemia de Covid 19.Teatrul de Stat Constanta este in sarbatoare La Gala UNITER 2022, cea de a 30 a editie, desfasurata luni,…

- Studentii Facultatii de Bioginerie Medicala de la Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" din Iasi (UMF) au castigat mai multe premii in cadrul Concursului studentesc „Ingineria Sistemelor Microelectronice – SERGIU RADAUTAN", derulat la Universitatea Tehnica a Moldovei. La aceasta competitie…

- FOTO: Doi edili din Alba, vicecampioni europeni cu echipa de fotbal a primarilor din Romania. Au caștigat grupa și au jucat finala Doi primari din Alba au facut parte din echipa de fotbal a primarilor din Romania, care a devenit vicecampioana, la Campionatul European de Fotbal al Primarilor pentru Pace. …