Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Mitrița, extrema de la Universitatea Craiova, a avut o prima repriza dezastruoasa cu FCSB. La pauza, roș-albaștrii au condus cu 3-0. Mitrița a greșit grav la primele doua goluri, marcate de Olaru, respectiv Radunovic, și a fost absent la faza care a dus la golul 3 al roș-albaștrilor. Mitrița,…

- FCSB și Universitatea Craiova se vor infrunta sambata seara, de la ora 21:45, in etapa 8 din Liga 1. Duelul din Ghencea va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat de PrimaSport 1, OrangeSport 1 și DigiSport 1. Rezultatele și programul etapei 8 din Liga 1 LIVE ora 21:45 » FCSB - Universitatea Craiova AICI,…

- Vicecampioana a platit scump meciul cu UTA. A pierdut și toate punctele, dar și 3 jucatori de baza: Pantea și Coman au fost eliminați, iar Chiricheș s-a accidentat, suferind o ruptura musculara. Ei vor fi out pentru meciul cu Universitatea Craiova, de sambata, insa in afara lor, mai exista alte doua…

- Laurentiu Reghecampf, antrenorul echipei Universitatea Craiova, a criticat jocul din prima repriza al formatiei sale si recunoaste ca sunt lucruri de pus la punct in mecanismul echipei pe care o antreneaza, scrie news.ro.„Avem probleme in anumite momente ale jocului, avem destula experienta si jucatori…

- FCSB - Nordsjaelland 0-0. Andrea Compagno, atacantul roș-albaștrilor, a vorbit despre remiza echipei sale din prima manșa a turului 3 preliminar din Conference League. Intrebat despre gestul nervos de la schimbare, italianul a refuzat sa raspunda. El a fost inlocuit cu Vali Gheorghe in minutul 61, iar…

- Capitanul formației Universitatea Craiova, Nicușor Bancu, a precizat ca victoria cu AFC Hermannstadt, scor 1-0, a fost meritata. El a admis ca echipa a irosit, din nou, multe ocazii și ca in actul secund putea fi egalata la ultima faza, motiv pentru care l-a felicitat pe portarul Laurențiu Popescu.…

- FCSB are o parte stanga foarte puternica, sunt trei fotbaliști de care echipa e dependenta: Radunovic, Olaru, Coman. Pe partea dreapta, doar Djokovici e titular indiscutabil, fundașul și extrema sunt in continuare in verificari Gazeta Sporturilor e prezenta in cantonamentul celor de la FCSB din Olanda,…

- Echipa de fotbal FCSB a terminat la egalitate cu echipa elena PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu, scor 1-1 (1-0), miercuri, intr-un meci amical jucat in stagiul de pregatire din Olanda.Golul ros-albastrilor a fost inscris de Florinel Coman (24), iar pentru PAOK a punctat Vasilios Gordeziani (70),…