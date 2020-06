Chanel și-a prezentat colecția Cruise 2021 pe Internet Spectacolul a avut loc luni, pe 8 iunie 2020 la ora 12:00, ora Parisului, pe platformele digitale ale casei Chanel. Din cauza crizei sanitare din Franța și Italia, cele mai mari case de moda au amanat fie au anulat prezentarea show-urilor Cruise 2021, care inițial urmau sa aiba loc in luna mai. Pe 5 iunie... Read More Post-ul Chanel și-a prezentat colecția Cruise 2021 pe Internet apare prima data in TaBu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Spania va incepe sa primeasca turiști din strainatate de la 1 iulie, iar pana atunci, restricțiile vor fi ridicate gradual. Spania, liderul turismului in Europa, a pierdut startul anul acesta, pentru ca țari ca Franța, Italia, Grecia iși vor deschide granițele mai devreme. Jumatate din țara se afla…

- Potrivit Ministerului Sanatatii, este vorba despre 27.878 de victime, scrie AFP, conform news.ro. Statul sud-american a raportat 1.124 de morti in ultimele 24 de ore si un numar record de cazuri de infectare - 26.928 intr-o zi, totalul fiind de 465.166 de imbolnaviri de la inceputul pandemiei. Cele…

- Romania se situeaza printre statele care vor beneficia cel mai mult de fondurile alocate prin noul instrument de redresare, in valoare de pana la 750 de miliarde de euro, prezentat miercuri de Comisia Europeana, potrivit unui document consultat de agentia DPA. Potrivit acestui document,…

- Spitalele din Germania au preluat 113 pacienti infectati cu noul coronavirus din state partenere din Uniunea Europeana, informeaza DPA potrivit Agerpres. Dintre pacienti, 85 provin din Franta, 26 din Italia si doi din Olanda, a declarat Ministerul german de Externe pentru DPA.Unii dintre…

- Jojo ia foarte in serios recomandarile autoritaților pentru a preveni raspandirea infecției cu coronavirus și-și sfatuiește fanii sa faca același lucru. Jojo, alias Catalina Grama, a marturisit ca se teme de noul coronavirus și iși ia toate masurile necesare pentru a preveni o posibila infectare. Actrița…

- Declarații dupa ședința Centrului Unic de Comanda de gestionare a crizei provocate de virusul COVID-19 În ultimele 24 de ore au fost investigate 280 de probe dintre care 55 s-au dovedit a fi pozitive. Cele mai multe cazuri confirmate astazi sunt în mun. Chișinau - 13, în…

- Summit-ul G20, organizat pe 26 martie, a fost unic in felul sau. Nu doar pentru ca a fost ținut online - in cadrul acestuia „cei douazeci” au trebuit sa decida in ce lume vom trai. Intr-o lume fragmentata, unde fiecare iși apara propriul interes, sau intr-o lume globalizata, unde va fi ”unul pentru…

- "Campioana" la acest capitol este Finlanda, unde ponderea persoanelor cu varsta intre 16 si 74 ani care au declarat ca au cautat informatii online este de 76%.Pe locurile urmatoare se situeaza Olanda (74%), Cipru (69%), Danemarca (67%) si Germania (66%).In ultimii zece ani, ponderea persoanelor care…