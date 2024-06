Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit marti la Palatul Versailles, conducand la evacuarea vizitatorilor intr-unul dintre cele mai aglomerate obiective turistice din Franta. Incendiul a fost stins intre timp, a declarat un purtator de cuvant, citat de Reuters, potrivit Agerpres.„Pompierii au sosit. Nu mai este fum,…

- Polițiștii francezi din Rouen, nord-vestul Franței, au ucis un barbat inarmat care intenționa sa dea foc sinagogii din oraș, a anunțat vineri ministrul de interne Gerald Darmanin, citat de Reuters și BBC.Incidentul a avut loc in centrul Rouen, la 130 de kilometri nord-vest de Paris, in jurul orei locale…

- Simona Halep (32 de ani, 1149 WTA) nu a primit un wild card pentru Roland Garros 2024. In locul ei, Federația Franceza a preferat 6 jucatoare din Franța, una din SUA și una din Australia, care nu au un palmares la fel de impresionant. Alize Cornet, Fiona Ferro, Elsa Jacquemot, Kristina Mladenovic, Chloe…

- Dupa o parada maritima grandioasa, flacara olimpica si-a facut miercuri seara intrarea maiestuoasa in portul vechi din Marsilia la bordul navei cu trei catarge Belem, iar primul vas olimpic al JO de la Paris 2024 a fost aprins de rapperul francez Jul, relateaza AFP.

- Brutarii parizieni si-au revendicat victoria in fata rivalilor din Italia, care au creat in 2019 o bagheta de aproape 133 de metri lungime. In ultimii cinci ani, dreptul de a se lauda cu cea mai lunga bagheta din lume nu a apartinut locuitorilor unui mic sat sau oras din Franta, ci mai degraba unui…

- Totul dupa ce locuințele le-au fost cuprinse de incendii Sursa articolului: Noapte „incendiara", la Paris. 4 persoane au murit și alte 4 au fost ranite Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Printul Paul Phillipe al Romaniei a fost prins de politisti in Malta. Acesta a fost depistat intr-un resort, in urma activitatilor de cooperare intre Politia Romana si Politia din Malta, au precizat surse judiciare, duminica pentru News.ro. Reprezentantii Ministerului Justitiei au transmis, pe 6 aprilie,…

- Delegatia Romaniei pentru Jocurile Olimpice de la Paris (26 iulie-11 august) a ajuns la 80 de sportivi, a anuntat vineri Comitetul Olimpic si Sportiv Roman, dupa ce Ebru Bolat si-a asigurat prezenta in intrecerile de yachting.Este pentru a treia oara in istorie cand Romania va avea la startul competitiei…