Stiri pe aceeasi tema

Dorian Popa a trecut printr-un momente extrem de grele cand era doar un copil. Artistul a vorbit despre o amintire dureroasa din copilaria sa. De cateva saptamani, Dorian Popa a reaparut pe micul ecran, unde face parte din juriul emisiunii „Next Star". Iar acum artistul…

Laura Cosoi va deveni mamica pentru prima oara, iar medicii i-au spus deja data in care iși va putea strange fetița la piept. Laura Cosoi este in culmea fericirii de cand a aflat ca va deveni mamica. Vedeta așteapta cu nerabdare sa-și cunoasca fetița, iar medicii i-au…

- Ploaia face ravagii in mai multe zone din judetul Constanta. Cele mai afectate sunt localitatile Techirghiol, Eforie Nord si orasul Constanta. Mai multe masini au ramas blocate in apa adanca de jumatate de metru la Techirghiol. La Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta au fost primite zeci de apeluri.…

- In ultima vreme, au aparut zvonuri ca Gabriel Cotabița (62 de ani) ar urma sa devina tatic, dar ca ar ține totul secret. Dupa ce a vazut moartea cu ochii, in urma cu trei ani, artistul a avut parte de o revenire spectaculoasa pe toate planurile. Cantarețul s-a casatorit cu Alina Gabriela Munteanu (33…

- Mirela Vaida este una dintre cele mai norocoase și mai fericite vedete din showbiz-ul mioritic. Are o cariera in televiziune frumoasa, milioane de fani in toate colțurile Romaniei, dar și in afara granițelor. In plus, este mama de doua ori și soție. Totuși, ea vrea sa-și mareasca familia și și-a facut…

- Lavinia Petrea, știrista de la Pro TV, este din nou insarcinata cu al treilea copil. Ea trece prin cele mai frumoase momente din viața ei, mai ales ca iși dorea foarte mult sa aiba o familie cu trei copii. „Al treilea copil este pe drum, sunt insarcinata in cinci luni. Suntem foarte fericiți și nerabdatori…