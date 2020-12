Actorul Matthew Perry, interpretul lui Chandler Bing din serialul de succes "Friends", a decis sa lanseze o colectie de tricouri si accesorii inspirare de personajul sau. Fondurile stranse in urma vanzarilor vor ajuta Organizatia Mondiala a Sanatatii in lupta cu Covid-19. Profund afectata de seceta, o țara din Africa iși vinde elefanții Vineri, actorul american a anuntat pe Instagram ca va lansa o colectie inspirata de Chandler Bing. Vor fi tricouri, hanorace, cesti si sepci pe care sunt scrise replici ale personajului. In privinta pretului, 26 de euro va costa un tricou, 45 de euro un hanorac,…