- Pana in urma cu o luna de zile, meciurile de fotbal din Liga Campionilor și din Europa League nu fusesera suspendate, cu toate ca noul coronavirus se raspandea rapid in intreaga lume, orașul Milano fiind un focar de infecție și la acel moment.

- UEFA a anuntat, vineri, ca toate meciurile din Liga Campionilor si Liga Europa de saptamana viitoare au fost amanate, potrivit news.ro.Astfel, au fost amanate meciuri din mansa secunda a optimilor Ligii Campionilor, din 17 si 18 martie, meciurile din returul 16-imilorLigii Europa, din 19 martie,…

- ​Campioana la handbal masculin, Dinamo Bucuresti, a anuntat, duminica, amânarea punerii în vânzare a biletelor pentru partida cu PSG, din 22 martie, contând pentru optimile Ligii Campionilor, ”în urma ultimelor masuri luate cu privire la Covid-19”, scrie News.ro.”Astazi,…

- Cristina Neagu, 31 de ani, a fost desemnata cea mai buna jucatoare a lunii februarie in cupele europene la handbal feminin, in urma voturilor corespondentilor site-ului forului continental (EHF).Dupa o perioada de aproape un an de indisponibilitate in urma unei accidentari grave la genunchi, Cristina…

- Manchester City a primit interdicția de a mai participa in Champions League in urmatoarele doua sezoane din partea UEFA, pentru incalcarea fair-play-ului financiar. Anunțul a fost facut de ziarul englez „ The Guardian ”. In plus, clubul de pe Etihag Stadium a primit și o amenda usturatoare, de 30 de…

- SCM Rm. Valcea, campioana Romaniei, joaca de la ora 15:00, contra lui Gyor, in grupele Ligii Campionilor la handbal feminin. SCM Rm. Valcea este debutanta in Liga Campionilor, avand pana acum evoluții foarte bune in cea mai importanta competiție europeana. Echipa antrenata de Florin Pera este pe locul…