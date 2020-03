Stiri pe aceeasi tema

- Toate meciurile din competitiile organizate de Uniunea Europeana de fotbal (UEFA), inclusiv cele din Champions League si Europa League, nu se vor desfasura saptamana viitoare, a anuntat, vineri, forul continental pe site-ul sau. ''In urma ultimelor noutati legate de infectarea cu virusul COVID-19…

- Federația Romana de Fotbal a anunțat pe site-ul oficial ca marți, 17 martie, va avea loc o ședința la UEFA din cauza coronavirusului. Potrivit FRF, dupa ce Organizația Mondiala a Sanatații a declarat pandemie din cauza infecției de COVID-19, UEFA va organiza marți o videoconferința cu cei 55 de conducatori…

- Autoritațile din Romania au facut, in urma cu putin timp, un anunț oficial despre situația coronavirusului in tara noastra. The post Anunt oficial despre coronavirus: Toate testele efectuate pana acum in Romania sunt negative appeared first on Renasterea banateana .