- UEFA Champions League este cea mai importanta competiție de fotbal intercluburi din europa, urmata de Europa League și Europa Conference League. Liga Campionilor 2021-2022 este cea de-a 67a ediție și... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Villarreal - Juventus. Dusan Vlahovic (22 de ani), atacantul italienilor, a marcat dupa numai 32 de secunde in manșa tur a „optimilor” din Liga Campionilor! Transferat de la Fiorentina in ianuarie pentru 80 de milioane de euro, sarbul a avut parte de un debut de vis in Liga Campionilor. ...

- Disputa italo-spaniola in optimile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal. Marți, 22 februarie, de la ora 22:00, Juventus se prezinta pe „Estadio de la Ceramica” pentru disputa cu Villarreal, echipa din prima jumatate a clasamentului in LaLiga.

- Villarreal și Juventus Torino se intalnesc marți seara, de la ora 22:00, intr-o partida din optimile de finala ale Ligii Campionilor. Duelul va putea fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Look Sport, Digi Sport și Telekom Sport. Programul complet + rezultate din optimile Ligii Campionilor…

- Juventus Torino are parte de un sezon dificil, fiind abia pe locul patru in Serie A, insa spera sa ajunga departe in Liga Campionilor. “Batrana Doamna” o va infrunta pe Villarreal in optimile de finala ale celei mai tari competiții europene inter-cluburi.

- Dupa ce a cucerit Europa League sezonul trecut, Villarreal cauta un nou succes pe plan continental. Arnaut Danjuma (25 de ani) a declarat ca echipa antrenata de Unai Emery (50) vizeaza caștigarea Champions League. ...

- Proaspat transferat de la Parma, Valentin Mihaila a fost inclus de antrenorul Gian Piero Gasperini pe lista UEFA a formației Atalanta. Internaționalul român îa îa locul experimentatului sloven Josip Ilicic, jucator cu 172 de partide disputate pentru gruparea din Bergamo, 60 de goluri…