- Programul meciurilor retur din faza optimilor de finala ale Ligii Campionilor : Marti, 9 martie – ora 22.00:Borussia Dortmund – FC Sevilla (in tur 3-2),Juventus Torino – FC Porto (in tur 1-2). Miercuri, 10 martie – ora 22.00:Liverpool – Leipzig (2-0),PSG – Barcelona (4-1). 16 martie – ora 22.00:Manchester…

- Atalanta, una dintre marile surprize din Champions League în ultimele doua sezoane, va da peste Real Madrid în optimile C1. Gruparea italiana este vazuta favorita la câștigarea partidei de miercuri. Motivul este unul clar: lista interminabila de absențe de la campioana Spaniei. Atalanta…

- Paris Saint-Germain a invins, marti, in deplasare, cu scorul de 4-1, echipa FC Barcelona, in turul optimilor Ligii Campionilor. Pentru PSG au marcat Mbappe '32, '65 si '85 si Kean '70. Golul echipei catalane a fost inscris de Messi '27 (penalti). Liverpool a facut un pas important…

- Leipzig - Liverpool se joaca azi, de la 22:00, in prima manșa a optimilor din UEFA Champions League. Partida se va desfașura la Budapesta, pe „Pușkaș Arena”, dupa ce englezii n-au primit aprobare pentru a evolua in Germania din cauza coronavirusului. Prabușita in campionat, Liverpool iși muta toata…

- Programul meciurilor din turul optimilor de finala din Liga Campionilor: Marti, 16 februarie – ora 22.00: Barcelona – PSG, Leipzig – Liverpool.Miercuri, 17 februarie – 22.00: FC Porto – Juventus, Sevilla – Dortmund.Marti, 23 februarie – ora 22.00: Atl. Madrid – Chelsea, Lazio – Bayern.Miercuri, 24 februarie…

- CHIȘINAU, 28 dec – Sputnik. Prezent la ceremonia gazduita de luxosul Hotel Armani din Dubai, Cristiano Ronaldo a primit cu emotie trofeul oferit de organizatori. ”Acest premiu este foarte important pentru mine. A fi nominalizat alaturi de mari fotbalisti este o onoare. Acest lucru ma motiveaza…

- Juventus și Atalanta se intalnesc astazi, de la ora 19:30, intr-o partida extrem de atractiva din etapa a 12-a din Serie A. Meciul poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro. Neinvinsa in actualul sezon, campioana en-titre Juventus are nevoie de victorie pentru a se apropia de liderul Milan. „Batrana…

- CHIȘINAU, 9 dec – Sputnik. Formația lui Antonio Conte a dominat partida cu ucrainenii, dar nu a reușit sa inscrie golul victoriei. Gazdele au avut o bara prin Martinez și alte șanse ratate de Lukaku și Eriksen. Inter a adunat șase puncte și a terminat pe ultimul loc. Șahtior, in schimb, va merge…