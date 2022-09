Stiri pe aceeasi tema

- Bayern Munchen - FC Barcelona, meci contand pentru etapa a 2-a a Grupei C din UEFA Champions League, se joaca, marti, 13 septembrie, de la ora 22:00, in direct la Digi Sport 1, Prima Sport 1 si Orange Sport 1.

- Robert Lewandowski (34 de ani) a inscris un hat-trick la debutul sau pentru Barcelona in Champions League, in victoria categorica cu Viktoria Plzen, scor 5-1. Polonezul, a intrat, astfel, in istoria competiției. Robert Lewandowski, cumparat de Barcelona cu cu 45 de milioane de euro de la Bayern Munchen,…

- Liverpool, finalista din sezonul precedent al Champions League, a fost invinsa categoric de Napoli, scor 4-1, in prima etapa din Grupa A a celei mai importante competiții europene. Tot miercuri, Robert Lewandowski a reușit primul sau hat-trick in tricoul Barcelonei (5-1 vs Viktoria Plzen, in Grupa C).

- Marți au avut loc primele meciuri din grupele Champions League, iar surprizele nu au lipsit. Dinamo Zagreb a invins Chelsea (1-0), Șahtior Donețk a surclasat RB Leipzig (4-1, in deplasare), iar AC Milan a obținut doar o remiza cu RB Salzburg. Kylian Mbappe și Erling Haaland au marcat cate doua goluri…

- Tragerea la sorți pentru grupele Champions League a avut loc joi seara, la Istanbul. Competiția ofera deja dueluri interesante, cateva putand avea loc chiar și in fazele finale: Bayern Munchen vs FC Barcelona (cele doua vor juca și cu Inter), PSG vs Juventus și AC Milan vs Chelsea Londra.

- Dinamo Kiev, formația antrenata de longevivul Mircea Lucescu, a fost invinsa in play-off-ul Champions League, trupa miliardarului Igor Surkis ratand șansa unei noi prezențe la „masa bogaților”. Dupa 0-2 in tur, ucrainenii au pierdut și returul cu Benfica (0-3 pe Estadio da Luz). Rezultatele de marți:…

- ​Dinamo Kiev, echipa antrenata de Mircea Lucescu, va juca in grupele Europa League, dupa ce a fost invinsa și in deplasare de Benfica Lisabona scor 3-0 (5-0 la general), in play-off-ul Champions League.

- Bogdan Lobont, fostul selectioner U20, a afirmat ca jucatorii romani sufera la pregatirea fizica, la intensitate si ritm. "E simplu. Contractul a ajuns la final si nu am cazut de comun acord sa mai continuam drumul impreuna. A fost pe un an de zile. A fost o experienta extraordinara, tinand cont de…