Stiri pe aceeasi tema

- „Challengers”, un lungmetraj regizat de Luca Guadagnino si care ii are in rolurile principale pe actorii Zendaya, Josh O'Connor si Mike Faist, va deschide cea de-a 80-a editie a Festivalului de Film de la Venetia, care se va desfasura in perioada 30 august - 9 septembrie.

- Cantareața și vedeta Disney Coco Lee a murit la varsta de 48 de ani, relateaza BBC. Lee s-a bucurat de celebritate in Asia in anii 1990 și 2000. Nascuta in Hong Kong, Lee s-a mutat in SUA in copilarie și a lansat albume in mandarina și engleza. Ea a fost de asemenea vocea personajului principal […]…

- FELICITARI… O tanara de 34 de ani, din Barlad, Teodora Elena Zaldea, absolventa a Facultații de Administrație Publica din cadrul SNSPA București, specializarea Administrație Europeana, a fost numita, dupa ce a susținut un concurs, funcționar public parlamentar. Teodora a absolvit și Facultatea de Drept…

- ZIUA DE AUR… A inceput la Vaslui, la Casa de Cultura a Sindicatelor, dezbaterea AUR a proiectului programului de guvernare: “Reconstruim Romania – program AUR in 15 puncte”, fara liderul formațiunii George Simion, doar cu Vasile Popa, travestitul lui Buzatu, plasat strategic in acest partid, care se…

- CAMPIONI… CSM Vaslui a caștigat ediția 2022-2023 a Ligii 4 Vaslui cu victorii pe linie, dupa ce a trecut de Flacara Muntenii de Sus cu 5-1 (3-0), in ultima etapa a play-off-ului. Sambata viitoare, la Vaslui, echipa pregatita de Gabriel Craciun intalnește Moldova Cristești in manșa tur a barajul de promovare…

- CUMPLIT ȘI NEPROFESIONIST!… O tanara in varsta de 17 ani din comuna Banca, Andrada Ișfan a fost diagnosticata de medicii barladeni greșit timp de trei saptamani, cu apendicita. Mai mult decat atat, s-a ajuns in stadiul in care a fost operata de apendicita, deși nu era nevoie! Eleva, care este in clasa…

- O romanca pe numele careia instanțele din Spania emisesera șapte mandate de arestare pentru furt a fost prinsa in Alicante. Tribunalele din Malaga, Fuengirola, Roquetas de Mar, Torrevieja și Manzanares au emis mai multe mandate de cautare și arestare a ei. Femeia de 30 de ani era acuzata in mai multe…

- REMIZA… Rapid Brodoc termina turul play-out-ului pe locul 4, dupa ce a incheiat la egalitate, 1-1 (0-0), duelul cu Șomuz Falticeni. Partida a fost una echilibrata, iar rezultatul de egalitate este unul echitabil, dupa cum au evoluat ostilitațile pe teren. Golul Rapidului a fost reușit de francezul Terry…