Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul tenisman roman Nicholas David Ionel (18 ani) s-a calificat, marti, in optimile de finala ale Trofeului Tiriac-Trophy, turneu challenger dotat cu premii totale de 44.820 de euro, care are loc la Centrul National de Tenis din Bucuresti, dupa ce l-a invins pe un alt tanar jucator, Stefan Palosi…

- Potrivit FR Tenis, direct calificat pe tabloul principal de simplu, Marius Copil joaca in primul tur impotriva unuia dintre favoriti, Vit Kopriva, din Cehia, cap de serie nr. 7, in vreme ce Filip Cristian Jianu, de asemenea calificat direct pe tabloul principal, trebuie sa mai astepte pana cand va…

- Sorana Cîrstea, locul 40 mondial, s-a calificat, luni, în turul doi la turneul de categorie "WTA 250" de la Portoroz (Slovenia).Cîrstea a trecut în runda inaugurala de britanica Heather Watson (59 WTA), scor 6-1, 6-3. Meciul a durat 62 de minute.În turul…

- Simona Halep (29 de ani, 13 WTA) a invins-o slovaca Kristina Kucova (31 de ani, 111 WTA), scpr 6-3, 6-1, și s-a calificat in turul 3 de la US Open 2021. Romanca a vorbit despre starea de sanatate și atmosfera speciala creata de spectatorii de la New York. Halep a invins-o in primul tur pe Camila Giorgi,…

- Tenismenul roman Marius Copil (30 ani, 228 ATP) a ratat accesul pe tabloul principal de simplu la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului. In runda a doua a sesiunii de calificari, romanul a fost invins de rusul Evgheni Donskoi (31 ani, 152 ATP), scor 6-7 (6), 4-6, dupa o partida care a durat…

- Mihaela Buzarnescu (33 de ani, 146 WTA) joaca acum in turul II al turneului de tenie la Jocurile Olimpice cu Marketa Vondrousova (Cehia, 22 de ani, 41 WTA). Meciul este liveSCORE pe GSP.ro și in direct pe Eurosport 2. liveSCORE Mihaela Buzarnescu - Marketa Vondrousova 0-4 Caștigatoarea acestui meci…

- Mihaela Buzarnescu (168 WTA) s-a calificat, sâmbata, în turul doi al probei de simplu feminin din cadrul competitiei de tenis de la Jocurile Olimpice de la Tokyo.Buzarnescu a trecut în prima runda de americanca Alison Riske, scor 6-7(0), 7-5, 6-4. Meciul a durat doua ore și 53…

- Irina Begu, locul 81 mondial, s-a calificat, marți, în turul doi la turneul WTA 250 de la Gdynia (Polonia).Begu, a treia favorita a competiției, a trecut în primul tur de belgianca Ysaline Bonaventure (127 WTA), scor 6-1, 6-2. Meciul a durat o ora și 13 minute.În turul urmator,…