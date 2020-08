Stiri pe aceeasi tema

- Trump a semnat un ordin prin care numește tik-tok o amenințare la adresa securitații. Subiectul este dezvoltat de Ana Maria Pacuraru in rubrica Cha Cha Litix. Post-ul CHA CHA LITIX! Episodul 47. World War 3 din cauza Tik-tok apare prima data in TaBu .

- Razboiul declarațiilor intre actualul prefect, Leonard Dimian, și fostul prefect, Carmen Ichim, continua. Dupa ce șeful de la Casa Alba a dezvaluit probleme grave de mediu in comuna Beceni (amanunte AICI) , Carmen Ichim, care s-a suspendat din funcția de comisar-șef la Garda de Mediu Buzau, a contracarat…

- Cum sa-ți iei lamborghini cu bani de la Guvern? Nu, nu se intampla in Romania. Știrea vine din America și este dezbatuta acum de Ana maria Pacuraru in rubrica Cha Cha Litix. Post-ul CHA CHA LITIX! Episodul 39. Cum sa-ți iei Lamborghini cu bani de la guvern? apare prima data in TaBu .

- Puiul creat prin imprimare 3D poate fi savurat curand intr-un celebru restaurant tip fast-food. Produsul va avea exact gustul și textura carnii. Ana Maria Pacuraru va aduce mai multe detalii despre cum și-au dat mana Rusia și America pentru a crea puiul 3D. Post-ul CHA CHA LITIX! Episodul 35. Rușii…

- "La 4 ani se intampla asta. M-au impins in apa și a trebuit sa invaț sa inot! Am inceput sa inot pe la fundul apei, nu știu ce mi s-a parut mai ușor mai ușor, mai ieșeam din cand in cand sa iau aer', a precizat Inna, potrivit spynews.ro. Cu toate ca incidentul s-ar fi putut solda cu consecințe…

- In luna mai, Nissan a dezvaluit un plan de restructurare pe urmatorii 4 ani, ce presupune inchiderea fabricii din Barcelona și reducerea producției totale cu 20%, la 5.4 milioane de unitați. Japonezii vor sa reduca și numarul de modele și versiuni, astfel incat costurile anuale fixe sa scada cu circa…

- A aparut episodul 82 al Verdictului Politic, rubrica realizata de Dana Budeanu in exclusivitate la STIRIPESURSE.RO. In acest episod, Dana Budeanu spune ca unul din posibile efecte ale pandemiei este trecerea la vot online unde „orice prost poate sa candideze”.Din episodul de astazi: „Ma…

- Tribunalul va ancheta daca fostul suveran poate fi inclus in acest caz, avand in vedere ca el a fost protejat de imunitate pana in iunie 2014, cand a abdicat in favoarea fiului sau Felipe, a anuntat Curtea Suprema a Spaniei, conform Agerpres. "Aceasta ancheta se axeaza tocmai pe stabilirea…