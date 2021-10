Stiri pe aceeasi tema

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat a declarat, duminica, 10 octombrie, ca spitalul modular de la Pipera este reoperationalizat in vederea primirii de pacienti cu patologia COVID și a precizat ca spera, ca marti, primii bolnavi sa poata fi dusi la unitatea sanitara. Arafat…

- „Spitalul modular deschis anul trecut in Pipera, in timpul mandatului meu de Primar General, zace in continuare acoperit de balarii, inchis de inconștientul Nicușor Dan. Ura, nepriceperea, haosul și neputința actualului primar țin inchis de peste un an de zile un spital perfect echipat, care ar putea…

- Senatorul PSD Gabriela Firea ii cere primarului general al Capitalei, Nicușo Dan, sa redeschida spitalul modular din Pipera: „Domnule Primar General, faceți ceva pentru oameni! Este atac la siguranța naționala sa inchizi spitale pe timp de pandemie!”.

- Gabriela Firea face apel la Primaria Capitalei sa deschida de urgenta Spitalul modular de la Pipera, care a fost infiintat anul trecut la initiativa sa. Unitatea medicala are in dotare 400 de paturi și a fost facuta ca secție externa a Spitalului Victor Babeș din București. „Spitalul modular deschis…

- Rata de infectare a depașit, sambata, 8 la mia de locuitori. Comitetul pentru Situații de Urgența al Municipiului București ar trebui sa se reuneasca din nou, dupa ce Guvernul aproba, sambata, noile masuri ale CNSU. Alte localitați din jurul Capitalei, din județul Ilfov, au depașit chiar și rata de…

- Rata de infectare in București a ajuns miercuri la 3,3 la mie, a anunțat Prefectura, drept urmare Capitala este de azi in scenariul roșu. Tot de azi, devine obligatoriu certificatul verde pentru mai multe activitați, incepand cu varsta de 6 ani. In scurt timp, Comitetului pentru Situații de Urgența…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a anuntat, luni, ca nu va fi prelungita starea de alerta in Sectorul 1 pentru o perioada de 15 zile, incepand din 23 august, asa cum a fost solicitat de catre Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Sectorului 1. „Eu sper sa nu riscam sa ajungem la situatia de…