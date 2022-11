CGMB: 2.500 de persoane vor putea beneficia de programe de recuperare oncologică Consilierii municipali ai Capitalei au aprobat vineri doua hotarari conform carora, pe parcursul anilor 2023 - 2024, un numar de 2.500 de persoane vor putea beneficia de programe pentru recuperare oncologica, iar 400 de un program pentru testarea genetica la cancerul de san. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

