Circulatia trenurilor pe intervalul Strehaia - Ciochiuta - Tamna, linie simpla, se desfasoara luni in conditii speciale, din cauza arborilor prabusiti in cursul noptii pe calea ferata si care au rupt linia de contact, a anuntat, luni, CFR SA.



"Circulatia trenurilor pe intervalul Strehaia - Ciochiuta - Tamna, linie simpla, se desfasoara in conditii speciale, prin cuplarea de locomotive Diesel la fiecare garnitura, deoarece linia de contact, care asigura alimentarea cu energie electrica a trenurilor, a fost rupta in cursul noptii de arborii prabusiti pe calea ferata, blocand astfel…