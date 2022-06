Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții CFR SA au anunțat ca in perioada in care sunt preconizate temperaturi care vor depași 37-38 de grade Celsius, vor fi luate masuri speciale pentru desfașurarea traficului feroviar in condiții de siguranța. Una dintre masuri se refera la reducerea vitezei daca temperatura in șine depașește…

- CFR SA anunța ca de miercuri pana vineri, cand sunt anunțate temperaturi care vor depași 37-38 de grade in aer, vor fi luate masuri speciale pentru desfașurarea traficului feroviar in condiții de siguranța.

- CFR SA anunta ca de miercuri pana vineri, cand sunt anuntate temperaturi care vor depasi 37-38 de grade in aer, vor fi luate masuri speciale pentru desfasurarea traficului feroviar in conditii de siguranta.

- La Sovata, lacul helioterm si-a deschis oficial portile. Turistii au parte de o baie rece, dar si calda in acelasi timp. Si asta pentru ca, Lacul Ursu are o temperatura aparte. Daca la suprafata apa are 27 de grade, ceva mai in adancime temperatura poate atinge si 40 de grade. In prima zi a sezonului,…

- Caz tragic in SUA, unde un bebeluș de doar trei luni a murit dupa ce a fost lasat de parinți in mașina, cateva ore, in timp ce temperaturile au trecut de 32 de grade. Temperatura interioara a unei mașini poate crește rapid. 80% din creșterea totala a temperaturii are loc in primele 30 de minute. Temperaturile…

- meteo Mai avem din luna aprilie inca doua saptamani, iar meteorologii spun ca vremea va fi deosebit de rece la inceputul intervalului, cu o medie a valorilor diurne ce se va situa in jurul a 10 grade. Temperatura aerului va crește, astfel ca in ziua de 25 aprilie, se va ajunge la valori in jurul a 18…

- Liderul USR, Catalin Drula a transmis, miercuri, 13 aprilie, printr o postare pe pagina sa de Facebook, ca la initiativa USR, viteza de circulatie pe drumurile expres va fi de 120 km h fata de 100 km h, in prezent. Astazi va fi adoptat proiectul de lege in Camera Deputatilor.Catalin Drula este de parere…

- Meteorologii avertizeaza ca de astazi, ora 10:00, si pana marti, ora 10:00, in mai multe zone din tara va fi o vreme deosebit de rece, va ninge, iar solul va ingheta. Pe parcursul zilei de duminica, 3 aprilie, și in prima parte a nopții de duminica spre luni (3/4 aprilie) in Crișana, Maramureș, local…