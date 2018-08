CFR va repara 371 de vagoane de călători CFR Calatori a atribuit patru acorduri-cadru de achizitie de servicii de reparatie planificata tip RTG pentru un numar de 371 de vagoane de calatori, in suma de 240 milioane lei.



Potrivit unui comunicat al companiei, acordurile-cadru de achizitie "Servicii de reparatie planificata tip RTG la vagoane de calatori" au fost atribuite incepand cu data de 13 august 2018 si au o valabilitate de 24 de luni.



"Pe masura ce vor fi redate in exploatare vagoanele din procesul de reparatii, revizii planificate si modernizare, se va putea continua suplimentarea compunerii

trenurilor…



