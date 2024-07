CFR va folosi vagoane care pot circula cu 200 km/h

Stiri pe aceeasi tema

- Doua trenuri ce circula pe ruta Constanta Bucuresti si retur beneficiaza de conform sporit dupa intrarea in dotarea CFR Calatori a noi vagoane. Potrivit CFR Calatori, cresterea parcului de vagoane reprezinta o prioritate permanenta pentru CFR Calatori, pentru a raspunde cerintelor de trafic si confort."Vagoanele…

- Numarul pasagerilor care au calatorit cu trenul in primul trimestru din 2024 a fost de 17,408 milioane, in scadere cu 3,6% comparativ cu perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), transmite Agerpres. Dintre acestia, 17.346 pasageri au…

- Trenul IR 1831, cu traseul Timișoara Nord – Iași, va ajunge la destinație cu o intarziere semnificativa de aproximativ 300 de minute, din cauza defectarii locomotivei in stația Lugoj. Informația a fost confirmata de CFR Calatori printr-un comunicat de presa. Potrivit comunicatului, incidentul a avut…

- Modificari importante in cadrul SIE și STS. Seful Comisiei juridice din Senat, liberalul Cristian Niculescu Tagarlas, a depus un proiect de lege prin care cere ca instituțiile sa poata utiliza, in situații speciale și de urgența, masini cu girofar. Mașini cu girofar la SIE și STS Liberalul Cristian…

- In Teleorman, in localitatea Draganesti de Vede, a avut loc, marți dupa-amiaza, un accident feroviar produs pe ruta Craiova-București, 2 vagoane din 3 ale trenului IR 1596 au deraiat. Potrivit informațiilor preliminare, vagoanele nu sunt rasturnate.

- ZIUA DECISIVA… A ajuns la final campania pentru alegerile locale din 2024, iar la Huși sunt șase candidați pentru funcția de primar, cu tot atatea echipe de consilieri, care și-au disputat, fiecare cum a știut, conducerea orașului in perioada 2024 – 2028. Hușenii trebuie sa știe ca acum toata forța…

- CFR Calatori a prezentat astazi, 4 iunie 2024, in Gara de Nord București, cateva vagoane și locomotive modernizate din fondurile proprii ale companiei. Vagoanele care au fost expuse in Gara de Nord fac parte dintr-un lot de șase vagoane de calatori clasa a II-a, modernizate in conformitate cu standardele…

- Inca nu este clar de unde vor veni cele 62 de trenuri noi de scurt parcurs, necesare modernizarii CFR Calatori. Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF) asteapta motivarea Curtii de Apel in privinta admiterii contestatiei depuse de francezii de la Alstom Transport la contractul semnat cu producatorul…