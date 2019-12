CFR – Unde suntem noi și unde sunt ei? Candva CFR-ul era una din „mandriile țarii”, azi, ajuns in colaps, arata ca un bolnav mergand cu bastonul. De zeci de ani transportul feroviar n-a mai fost „modernizat”, deci nu e de mirare ca trenurile noastre sar de pe șine ori intra in coliziune, așa cum s-a intamplat recent, sau ca iau foc […] Articolul CFR – Unde suntem noi și unde sunt ei? apare prima data in Mesagerul de Covasna . Citeste articolul mai departe pe mesageruldecovasna.ro…

Sursa articol: mesageruldecovasna.ro

