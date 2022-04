CFR-ul rusesc a întrat în incapacitate de plată! Compania de Cai Ferate a Rusiei a fost declarata in incapacitate de plata dupa ce luna trecuta nu a platit dobanda la un green bond in franci elvețieni, scrie Bloomberg, explicand ca plata ar fi trebuit sa aiba loc pana pe 14 martie, cu o perioada de grație de 10 zile, potrivit British Credit Derivatives Determinations Committee, organism care reglementeaza condițiile internaționale pentru gestionarea creditului pe instrumente derivate. Hackerii militari din Rusia au incercat fara succes sa atace infrastructura energetica a Ucrainei, saptamana trecuta Neplata ar fi o consecința a sancțiunilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

