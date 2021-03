Stiri pe aceeasi tema

- CFR Timisoara a aflat azi ordinea partidelor de la barajul de promovare in elita la futsal. In urma tragerii la sorti de la sediul FRF, feroviarii banateni vor intalni in ordine Sportul Cioraști, Kerestegy Remetea și Metropolitan Ișalnița. Turneul e programat la finele lunii la Sebes. Pe 19 martie e…

- „Locomotiva” timisoreana de pe parchet a fost eliminata astazi din competitia K.O. CFR Timisoara a fost invinsa in sferturile de finala ale Cupei, scor 3-5, de catre Imperial Wet, gazda turneului din Miercurea Ciuc. Ieri, timisorenii reusisera in aceeasi locatie sa treaca de o alta prim divizionara…

- CSL Sportul Cioraști a invins astazi formația ACS KSE Targu Secuiesc, in meciul contand pentru optimile de finala ale Turneului Cupei Romaniei la futsal. Turneul se desfașoara fara accesul publicului, in Sala Polivalenta din Focșani. Duminica, in sferturile de finala, Sportul Cioraști va intalni caștigatoarea…

- „Leii din Banat vor reveni la inceputul lunii martie in BT Arena din Cluj, acolo unde au fost atat de aproape de un rezultat pozitiv cu echipa gazda marti. SCM Timisoara va evolua de aceasta data in Ardeal pentru un loc in semifinalele Cupei Romaniei, dar sortii nu au fost blanzi cu echipa pregatita…

- Amicalul dintre Ripensia si CSM Resita, doua divizionare secunde cu pretentii, trebuia sa se joace in satul Urseni, de langa Timisoara, dar ajunsi la fata locului oaspetii nu au fost multumiti de calitatea terenului. Carasenii au avut dificultati apoi la plecarea spre Baza 2 din oras, unde s-a jucat…

- Turneul 6 din cadrul Ligii Naționale de baschet masculin se va desfașura in perioada 20-22 ianuarie 2021. Sibiu, Oradea și Focșani sunt orașele care vor gazdui cele 12 meciuri programate. SCM revine pe Crișul Repede, unde va evolua contra Craiovei și a lui Dinamo. Programul complet: Miercuri, 20 ianuarie…

- WTA a dat publicitatii, marti, un calendar provizoriu, pana la turneul de la Wimbledon, care va avea loc in luna iulie.„Programul actual reflecta un calendar traditional al WTA Tour pentru majoritatea sezonului dupa mijlocul lunii martie, cu cateva modificari cauzate de pandemia COVID-19. Turneul BNP…

- Pentru copiii surzi, scrisul este precum o limba straina, ei gandesc intuitiv, prin imagini. De mai bine de doua luni, pe pereții Centrului pentru Educație Incluziva „Constantin Pufan” din Timișoara, sta scris cuvantul „școala” cu dactileme, semne efectuate cu ajutorul degetelor. Daca in urma cu 20…