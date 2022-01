CFR Timişoara are un jucător selecţionat la prima reprezentativă…

Echipa timisoreana din prima liga la futsal are un component selectionat la lotul national. Portarul Theodor Lungu a fost chemat de selectionerul Endre Kacso pentru jocurile amicale pe care Romania le va disputa la finele lunii cu reprezentativa Suediei. Goalkeeperul e singurul component al lui CFR Timisoara in lotul Romaniei. Celelalte solutii pentru linia portii pentru