- Politehnica Femina a inceput „ca din pusca” play-off-ul Ligii I feminine. Fetele pregatite de Mirel Albon s-au impus cu 5-0 in fief-ul celor de la Vasas Femina Od. Secuiesc si au facut rocada in clasament cu adversarul de azi. Dupa ce au prins in extremis Top 6, polistele s-au descatusat in prima runda…

- CFR Timisoara a avut un parcurs admirabil in competitia K.O. de futsal destinata juniorilor mari. Feroviarii au disputat astazi finala cu gazda FK Odorheiu Secuiesc, insa au cedat la un scor sever, scor 0-7 (0-3). In prima runda, CFR a trecut pe 14 decembrie cu 14-2(!) de CSJ Stiinta „U” Craiova. Calificata…

- Anul trecut, in luna august, Guvernul Romaniei a aprobat o finanțare de aproape 150 de milioane de lei pentru construirea unui campus al Universitații de Medicina și Farmacie „Victor Babeș” Timișoara. Acesta se va ridica pe un teren aflat langa Timișoara, in comuna Ghiroda și include o cladire cu amfiteatre,…

- SCM Timisoara a trecut, asa cum era de asteptat, de CSM Targu Jiu. Diferenta s-a marit simtitor spre final, s-a incheiat 80-56. A fost o zi buna si pentru un suporter norocos din sala, care a reusit sa ia premiul din pauza pus la bataie de organizatori. Primul sfert s-a incheiat cu scorul de 22-14 […]…

- Partidul Alianța pentru Unirea Romanilor, filiala Timiș, prin prisma Organizației Oamenilor de Afaceri AUR Timiș, a donat astazi 60 de paturi electrice catre cele doua maternitați din Timișoara, Maternitatea Bega și Maternitatea Odobescu. „Fiind sensibili cand vine vorba de nou nascuți, membrii noștri…

- Dezastrul din București și Timișoara in asigurarea incalzirii pe timp de iarna pentru cetațeni este ilustrativ pentru incapacitatea manageriala a primarilor susținuți de USR in administrația publica locala, potrivit PSD. „Dezastrul din București și Timișoara in asigurarea incalzirii pe timp de iarna…

- CFR Timisoara a invins-o in primul meci oficial al anului pe nou promovata de care a trecut si in ultima partida din 2021. A fost 4-2 cu Sportul Ciorasti in prima runda din turul suplimentar al Ligii I, dar nu a fost un succes obtinut foarte usor de „leoparzi”. Echipa din Vrancea a condus cu […] Articolul…

- SCM OHMA Timisoara a suferit o infrangere si langa capitala, la nici doua zile de la incheierea partidei de la Galati, tot in campionat. In sala „Gabriela Szabo” a fost 74-66 pentru CSO Voluntari, dupa un meci in care alb-violetii au dat iarasi impresia ca pot reveni si castiga. „Leii din Banat” s-au…