CFR Timişoara a obţinut victorii pe linie şi la Arad Reorientata catre futsal, CFR Timisoara si-a continuat parcursul fara greseala din esalonul secund. „Leoparzii” au invins in fiecare dintre cele trei partide disputate in weekend in sala Univ. Aurel Vlaicu din Arad cu colegele din seria vestica. CFR-ul e lider detasat dupa 12 partide si se indreapta catre primul esalon. Al patrulea turneu din acest […] Articolul CFR Timisoara a obtinut victorii pe linie si la Arad a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- SCM Timisoara a fost invinsa astazi de SCMU Craiova la revenirea in Arena „Antonio Alexe” din Oradea, dupa ce saptamana trecuta alb-violetii inregistrasera doua victorii aici. Oltenii s-au impus cu 72-54 la capatul unui meci pe care l-au controlat. Partida se anunta foarte stransa in conditiile in care…

- SCM Timisoara a ajuns la cinci victorii stagionale dupa al doilea turneu in Bihor in aceasta editie a Ligii Nationale. „Leii din Banat” s-au impus cu 78-70 in fata gruparii CSM Focsani, dupa ce ieri i-au depasit mai clar pe baschetbalistii formatiei din Miercurea Ciuc. Focsaniul avea doua victorii in…

- DRDP Timișoara anunța ca accesul este restricționat in nodul rutier Giarmata, de pe autostrada A1, pentru efectuarea procedurilor de ridicare a unui autotren rasturnat in afara parții carosabile. Este inchis accesul pe breteaua de coborare pe sensul Arad – Timișoara și breteaua de acces pe sensul Giarmata…

- DRDP Timișoara anunța ca accesul este restricționat in nodul rutier Giarmata, de pe autostrada A1, pentru efectuarea procedurilor de ridicare a unui autotren rasturnat in afara parții carosabile. Este inchis accesul pe breteaua de coborare pe sensul Arad – Timișoara și breteaua de acces pe sensul Giarmata…

- CSM CSU Oradea a terminat primul turneu al Ligii Naționale de baschet cu trei victorii din tot atatea partide. Ultimul succes a venit in fața lui SCM Timișoara cu scorul de 75-68, intr-un meci jucat astazi, 13 decembrie, in Arena Antonio Alexe. Banațenii aveau inaintea acestei partide doua succese,…

- Traficul este ingreunat pe autostrada A1, la km 549, pe sensul Arad – Timișoara, dupa ce o autoutilitara care transporta mai multe mașini s-a rasturnat. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe sensul catre Arad al autostrazii A1 Nadlac – Arad, la kilometrul 547,…

- SCM Timisoara a cedat in ultimul joc al grupei C din Cupa Romaniei. „Leii” au fost invinsi de gazda turneului – CSU Sibiu, scor 85-68, dupa ce au condus pe tabela dupa primul sfert. In ciuda esecului, alb-violetii si-au asigurat un loc in Final 8! Baschetbalistii alb-violeti au inceput bine jocul din…

- Baschetbalistii de la SCM Timisoara au obtinut o victorie lejera in cel de-al doilea joc disputat in acest sezon. A fost 109-49 cu CSM Targu Jiu, grupare afectata insa de multe cazuri de Covid. A fost clar de la inceput ca „leii” isi vor adjudeca si jocul 2 din grupa de Cupa de la Sibiu. Dupa succesul…