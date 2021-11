Stiri pe aceeasi tema

- CFR Timișoara a ajuns la noua puncte acumulate in Liga I la futsal. Echipa banațeana s-a impus cu 4-2, in deplasare la Sportul Ciorasti, rivala din lupta pentru promovare din primavara. Meciul s-a jucat in sala din Focsani iar formatia gazda, din Vrancea, a deschis scorul in minutul 5 prin Dudau cu…

- Vulcanul din La Palma, Spania, care a erupt in urma cu șapte zile, genereaza in acest moment un nor de poluanți care ajunge in Romania duminica. Norul toxic va intra in țara prin vest, pe la Timișoara, și se va intinde peste toata țara pana luni seara. Așadar, Romania va fi sub norul de particule […]…

- Etapa a treia din Liga I de futsal s-a incheiat marți, 21 septembrie, cu partida CS Luceafarul Buzau – Futsal Klub Odorheiu Secuiesc 1-4. Runda a debutat duminica, 19 septembrie cu jocul: Clubul Sportiv Local Sportul Ciorasti – Autobergamo Deva 4-6, iar luni, 20 septembrie, s-a disputat jocul CFR Timișoara…

- CS Dinamo Bucuresti a invins valoroasa echipa poloneza Lomza Vive Kielce, cu scorul de 32-29 (16-12). Meciul de joi seara, din Sala Dinamo, a contat pentru prima etapa a Grupei B a Ligii Campionilor la handbal masculin. Kielce este una dintre favorite la castigarea Ligii Campionilor. Campioana…

- Primarul orașului Odobești, Daniel Nicolaș, le-a urat luni școlarilor succes in noul an școlar. Deschiderea anului școlar a fost cea mai buna ocazie pentru a taia panglica inaugurala la noul corp al Liceului Teoretic, „dotat cu cea mai noua tehnologie școlara”. La eveniment a luat part și președintele…

- Axat in ultima perioada pe activitatea „pe parchet”, clubul CFR Timisoara a obtinut ieri o victorie muncita in prima runda. Nou promovata banateana in Liga I la futsal a invins Luceafarul Buzau, scor 6-5, dupa ce a fost condusa cu 3-0 in sala „Constantin Jude”. La pauza scorul a fot 3-1 pentru oaspeti,…

- Ediția 2021 a Concursului Național de Dramaturgie are un caștigator! Dupa o deliberare stransa, juriul a decis ca textul care va fi montat pe scena Teatrului Național din Timișoara este „Copiii nopții”, de Radu Andrei. Juriul Concursului Național de Dramaturgie a fost alcatuit din prof. univ. dr. Nicolae…

- Muzeul Național al Banatului, cu sprijinul Consiliului Județean Timiș, aduce in fața timișorenilor un proiect artistic ce imbina teatrul, reconstituirea istorica, muzica și efectele pirotehnice. „Cruciada infranta la Timișoara” este un spectacol care reinvie evenimentul care a zguduit nu numai Timișoara…