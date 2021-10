Stiri pe aceeasi tema

- SCM OHMA Timisoara a trecut azi la pas de CSM 2007 Focsani in al treilea meci din aceasta editie a Ligii Nationale. „Leii” au acum doua victorii dupa succesul, scor 85-70, cu trupa din Vrancea, partida in care nu s-a pus aproape niciodata problema invingatoarei. Doar primul sfert a fost sub asteptari…

- In județul Vrancea, in data de 22 septembrie 2021, dupa intrarea in vigoare a Legii 136/2020 privind carantina și izolarea, se afla: 696 persoane in carantina la domiciliu; 256 persoane in izolare la domiciliu; 129 persoane in izolare instituționalizata, dintre care 13 persoane sunt internate la ATI,…

- CSM Focșani 2007 – CSM Adjud 1946 3-0 (3-0) Victoria Gugești a facut scorul etapei Etapa de la sfarșitul saptamanii trecute in Superliga Vrancei a avut cap de afiș partida de pe Milcovul dintre echipa a doua a CSM 2007 și nou inființata CSM Adjud 1946, club organizat pe baze solide, cu un lot […]…

- CSM 2007 a jucat acasa iar LPS Focșani, in deplasare, la LPS Vaslui Sambata, 4 septembrie au luat startul in noua ediție de campionat și echipele juniorilor republicani. Formațiile U 19 și U 17 ale CSM Focșani au jucat acasa, pe stadionul Milcovul, iar echipele Liceului cu program Sportiv au intalnit…