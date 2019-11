Stiri pe aceeasi tema

- Datorita rezultatelor bune din Europa, campioana CFR Cluj a devenit o rivala a celor de la FCSB și in clasamentul audiențelor. Victoria-surpriza cu Lazio, 2-1, a atras in fața televizoarelor la fel de mulți oameni cați a strans partida Guimaraes-FCSB, in urma careia clubul lui Gigi Becali a parasit…

- CFR Cluj se va despartați la finalul sezonului de argentinianul Juan Emmanuele Culio. Mijlocașul de 36 de ani a fost unul dintre cei mai buni jucatori de la trupa din Gruia în ultimele sezoane, dar se va retrage din activitate conform unei declarații facute de Dan Petrescu ”Joaca…

- Cosmin Contra il pomenește pe Dan Petrescu (51 de ani) printre posibilii succesori ai sai la naționala, doar ca antrenorul ar putea sa treaca de la CFR la FRF numai cu acordul campioanei, altfel e blocat in Gruia cu o clauza uriașa. Petrescu a resuscitat instant o formație pe care o elimina Dudelange,…

- Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj, a vorbit despre posibilitatea de a-l inlocui pe Cosmin Contra la carma echipei naționale in cazul in care Romania nu se va califica la EURO 2020. „Sa-l lasam pe Cosmin sa joace toate meciurile. Daca nu va califica echipa la Europene, sunt sigur ca va pleca singur,…

- Slavia Praga și CFR Cluj se vor intalni miercuri, de la ora 22:00, in manșa a doua a play-off-ului Europa League. Partida va fi arbitrata de o brigada din Italia, avandu-l la centru pe Gianluca Rocchi (46 de ani). Slavia Praga - CFR Cluj (1-0 in tur) se joaca miercuri, de la 22:00, liveTEXT pe GSP.ro…

- Dan Petrescu a reusit sa schimbe fata CFR-ului: echipa care, anul trecut, era umilita de Dudelange (Luxemburg) face acum o figura decenta in Europa, inclusiv cand pierde cu o adversara mult mai buna.

- Nicolae Dica (39 de ani) este increzator ca echipele romanești ramase in cupele europene, FCSB și CFR Cluj, se pot califica in grupe. „Ambele echipe au șanse de a intra in grupe. FCSB, chiar daca trece printr-un moment greu in campionat, a aratat ca in cupele europene se poate mobiliza”, a spus Nicolae…

- Pentru accederea in grupele celei mai importante competitii europene, echipa lui Dan Petrescu se va duela cu Slavia Praga. '90+7 Gooooool si calificare pentru CFR Cluj! Tucudean scapa singur cu Bain dupa o pasa a lui Djokovic si inscrie cu o scarita! '90+5 Morgan rateaza o executie, inca un minut!…