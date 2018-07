CFR și aglomerația de vară - n afară de trenurile sezoniere către litoral, aproape toate celelalte au trei - patru vagoane CFR a introdus la final de iunie 40 de trenuri sezoniere catre Mangalia și Constanța, dar venirea acestora a agravat criza de vagoane, fiindca restul trenurilor InterRegio au in cele mai multe cazuri trei vagoane, chiar și pentru trasee mai lungi de 300 km. In plus, evenimente muzicale precum Untold și Neversea vor face ca biletele sa fie și mai greu de gasit. O alta consecința a lipsei de vagoane este ca pe rute lungi pe trenurile InterRegio au fost puse vagoane supraetajate de tren Regio. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

