CFR: Se modifică circulaţia unor trenuri internationale, începând de marți Circulatia mai multor trenuri internationale se va modifica, in perioada 1 februarie – 17 iunie 2022, anunta CFR Calatori. Decizia a fost luata in urma solicitarii primite din partea administratiei feroviare ungare – MAV pentru efectuarea unor lucrari la infrastructura feroviara din Ungaria intre statiile Bekecssaba si Lokoshaza. Astfel, in perioada 1 februarie – 16 iunie 2022, trenul IR 346 Bucuresti Nord – Sighisoara – Coslariu – Arad – Curtici – Lokoshaza va circula ca tren IR 12346 pe ruta alternativa prin Episcopia Bihor (in loc de Curtici), astfel: Bucuresti Nord (plecare 14:00) – Sighisoara… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia anumitor trenuri internationale va fi modificata, in perioada 1 februarie - 17 iunie 2022, ca urmare a solicitarii primite din partea administratiei feroviare ungare - MAV pentru efectuarea unor lucrari la infrastructura feroviara din Ungaria, a anuntat CFR Calatori, conform Agerpres.…

- Circulatia anumitor trenuri internationale va fi modificata, in perioada 1 februarie – 17 iunie 2022, ca urmare a solicitarii primite din partea administratiei feroviare ungare – MAV pentru efectuarea unor lucrari la infrastructura feroviara din Ungaria, a anuntat CFR Calatori. Potrivit sursei citate,…

- In urma solicitarii primite de la administrația feroviara ungara – MAV referitor la efectuarea unor lucrari la infrastructura feroviara din Ungaria (intre stațiile Bekecssaba și Lokoshaza), CFR Calatori informeaza ca in perioada1 februarie – 17 iunie 2022 vor interveni modificari in circulatia trenurilor…

- Circulatia anumitor trenuri internationale va fi modificata, in perioada 1 februarie - 17 iunie 2022, ca urmare a solicitarii primite din partea administratiei feroviare ungare - MAV pentru efectuarea unor lucrari la infrastructura feroviara din Ungaria, informeaza CFR Calatori, intr-un comunicat…

- CFR SA a lansat licitația publica de modernizare a primelor doua loturi din traseul Cluj-Napoca și Episcopia Bihor, anume Cluj-Napoca - Aghireș și Aghireș - Poieni, a anunțat directorul general al CFR SA, Ioan Pintea.

- Marele proiect de refacere a liniei de cale ferata dintre Cluj-Napoca și Episcopia Bihor pare ca va prinde contur. CFR SA a lansat licitația publica de modernizare a primelor doua loturi de pe acest traseu, anume Cluj-Napoca - Aghireș și Aghireș - Poieni, a anunțat directorul general al CFR SA, Ioan…

- CFR Calatori a anunțat ca, incepand cu 12 decembrie, intra in vigoare noul Mers al Trenurilor 2021-2022, ce va fi valabil pana la data de 10 decembrie 2022. Oferta de transport feroviar de pasageri este adaptata cererii de piata atat prin optimizarea duratelor de parcurs, cat si a programului si capacitatii…

- Circulatia feroviara in stația Balota este inchisa, dupa ce trei vagoane ale unui tren de marfa au deraiat, in aceasta dimineața, la intrarea in stație. Potrivit primelor informații oferite de reprezentanții Companiei Nationale de Cai Ferate “CFR” SA, circulația feroviara in stația CF Balota este inchisa…