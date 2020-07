CFR SA: Trafic feroviar oprit temporar pe relaţia Crivina-Brazi, din cauza copacilor prăbuşiţi pe calea ferată Traficul feroviar este oprit temporar intre statiile Crivina - Brazi, pe ambele sensuri de circulatie, din cauza unor copaci prabusiti pe calea ferata, informeaza reprezentantii CFR SA. "Din primele informatii transmise de personalul feroviar ajuns la fata locului, copacii prabusiti pe calea ferata au fost taiati de o firma care desfasura lucrari de defrisare in zona. Pentru remedierea defectiunilor inregistrate la sistemul de alimentare cu energie electrica a liniilor de contact se actioneaza cu doua drezine pantograf pe ambele fire de circulatie", explica reprezentantii companiei. Pana la finalizarea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

