- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA a desemnat, luni, ofertele castigatoate pentru loturile 3 (Timisoara), 4 (Cluj) si 6 (Iasi), in cadrul procedurii de licitatie lucrari de intretinere si reparatie a trecerilor la nivel cu calea ferata (8 loturi).

- Azi a avut loc tragerea la sorti a programului sezonului regular din Liga 2, editia 2022-2023. Evenimentul a avut loc la sediul Federatiei Romane de Fotbal. Programul primei etape – 6 august 2022 CSC SELIMBAR – FC BRASOV PROGRESUL SPARTAC – SC DINAMO 1948 OTELUL GALATI – POLITEHNICA IASI POLITEHNICA…

- „Anuntam cu bucurie ca sarbatoarea Teatrului romanesc isi reia periplul cultural in tara. Si daca pana acum ne-au primit in mijlocul comunitatilor lor orasele Sibiu, Iasi, Targu-Mures, Oradea, Timisoara, Alba Iulia, Cluj, Craiova, iata ca in 2022 Gala Premiilor UNITER ajunge la Bistrita”, este anunțul…

- Valoarea lucrarilor necesare pentru a reabilita calea ferata dintre Caransebeș și Arad, via Timișoara, lotul dintre Caransebeș și Lugoj, este de 1,367 de miliarde de lei, fara TVA, s-a stabilit in urma licitației desfașurate de CFR. Caștigator a fost desemnat un grup format din doua societați de specialitate…

- Societatea furnizoare de apa si servicii de canalizare/epurare prelungeste cu inca 12 luni contractul de paza a obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor. Pe langa angajatii ApaVital, este vorba despre 21 de obiective amplasate pe teritoriul municipiului si judetului Iasi, pentru care…

- Anchetatorii au descins, miercuri dimineata, la 37 de adrese din judetele Arad, Timis, Cluj, Iasi si Caras Severin, unde fac perchezitii intr-un caz de trafic de migranti si de droguri, urmand sa fie audiati la sediul DIICOT Arad 44 de suspecti care ar face parte din gruparea infractionala. Potrivit…

- Incepand cu aceasta saptamana, aplicația Uber este disponibila in Alba Iulia. De asemenea, Uber este prezent și in Ramnicu Valcea, incepand cu luna martie. Cu Alba Iulia pe lista orașelor din țara, Uber este acum prezent in 17 orașe din Romania: București, Timișoara, Cluj, Brașov, Iași, Constanța, Craiova,…