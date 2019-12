Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA informeaza ca lucrarile de reparații și consolidare la podul de cale ferata situat pe magistrala feroviara București - Constanța, la km 4+327 (Pod Constanța) nu au fost intrerupte, contractul este in derulare, pana in prezent fiind efectuate lucrarile de intervențiile…

- Valoarea lucrarilor de constructii realizate in judetul Maramures in semestrul I al acestui an a fost de 245959.000 lei, in crestere cu 37,4% fata de perioada corespunzatoare din anul 2018, potrivit unui raport al Directiei Judetene de Statistica Maramures. Totodata, in semestrul l 2019 au fost realizate…

- Camera Deputatilor a lansat o licitatie de 8,2 milioane lei (1,72 milioane euro fara TVA), prin care vrea sa achizitioneze lucrari de refacere a unei parti din fatada Palatului Parlamentului, inclusiv lucrari de consolidare a parcarii subterane, potrivit unui anunt publicat pe platforma SICAP, potrivit…

- Lucrarile de reparatii si consolidare la culeea numarul 2 a Podului Constanta au fost finalizate, iar in prezent se desfasoara lucrari la pilele de pe zona centrala, potrivit news.ro.CFR Infrastructura a transmis, luni, printr-un comunicat de presa, ca au fost finalizate lucrarile de reparatii…

- In perioada 18 – 21 septembrie, in intervalul orar 10.00-14.00 ( cate 15 minute, de doua ori pe zi), traficul rutier pe DN4, la pozitia km 21+490, va fi inchis circulatiei pe ambele sensuri din cauza executarii unor reparatii la liniile de inalta tensiune.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe sensul catre Ramnicu Valcea al Autostrazii A1 Bucuresti – Ramnicu Valcea, la kilometrul 108, in zona localitatii Cateasca, judetul Arges, se restrictioneaza a doua banda, in intervalul orar 09:30 – 14:00, pentru inlocuirea…

- Autostrada Soarelui intra de luni in reparatii pe tronsonul betonat, cuprins intre Bucuresti si Fundulea. Lucrarile vor dura doi ani si vor costa 20 de milioane de euro, anunta TVR. Lucrarile vor dura aproape doi ani, din mai multe motive.