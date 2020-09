Stiri pe aceeasi tema

- Un pod spectaculos, in lungime de 640 de metri, este in proces de constructie la Satu Mare, peste raul Somes. Proiectul a fost adjudecat in aprilie 2020 de constructorul austriac Strabag pentru 141 milioane lei. Lucrarile au inceput in iulie 2020, urmand a fi finalizate in doi ani si jumatate.…

- "eMAG investeste 90 de milioane de euro intr-un nou centru logistic, la km 19 al autostrazii A1, care se va intinde pe o suprafata de 130.000 mp. Lucrarile de constructie vor incepe luna aceasta si se vor incheia in septembrie anul viitor, urmand ca, pana in iulie 2022, sa fie functionale toate automatizarile…

- ORAVITA – Au inceput lucrarile la reconversia functionala a unui teren de peste patru hectare din zona Garii, proiectul fiind finantat prin POR in 2018! Inceputul de august a insemnat demararea lucrarilor pe terenul din zona Garii, unde oravitenii se vor bucura de o oaza de recreere si agrement. Valoarea…

- Compania franceza Groupama a donat Primariei Timisoara proiectul tehnic si Autorizatia de Construire necesare reabilitarii cinematografului Studio si transformarii sale in primul cinematograf de arta din Timisoara.

- Compania franceza Groupama a donat Primariei Timisoara proiectul tehnic si Autorizatia de Construire necesare reabilitarii cinematografului Studio si transformarii sale in primul cinematograf de arta din Timisoara.

- Ziarul Unirea Finantarea pentru lucrarile de finalizare a caminului cultural din Paclișa a fost reluata de Primaria Alba Iulia. Proiectul, abandonat din 2016 Primaria a lansat marti, 23 iunie, in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) o licitatie pentru servicii de completare/actualizare proiectare…

- Ziarul Unirea Finantarea pentru lucrarile de finalizare a caminului cultural din Paclișa au fost reluate de Primaria Alba Iulia. Proiectul, abandonat din 2016 Primaria a lansat marti, 23 iunie, in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) o licitatie pentru servicii de completare/actualizare proiectare…

- Constructorii italieni au inceput modernizarea Caii Eroilor din municipiul Targu Jiu. Este vorba de primul tronson dintr-o investiție totala de 40 de milioane de euro. Valoarea lucrarilor care au debutat saptamana aceasta este de doua milioane de euro. Sumele au fost asigurate de Ministerul Dezvoltarii.…