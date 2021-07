Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA a lansat licitatia deschisa, in valoare totala de 3,1 milioane de lei, pentru elaborarea studiului de fezabilitate care va sta la baza proiectului de electrificare a liniei de cale ferata Radulesti - Giurgiu Nord, in lungime de 57 de kilometri.



Potrivit unui comunicat al CFR SA, transmis joi AGERPRES, studiul de fezabilitate pentru electrificarea liniei de cale ferata trebuie sa identifice cea mai eficienta solutie din punct de vedere tehnico-economic, in vederea obtinerii sursei de finantare pentru implementarea obiectivului de investitie,…