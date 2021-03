Stiri pe aceeasi tema

- Sucursala Regionala CF Brasov a lansat licitatia pentru executia lucrarilor de reparatii la podul de la km 115+961 (inclusiv trecerea la nivel) si podet km 129+710, ambele obiective aflate intre statiile Ghimes - Siculeni, si la podetul CF situat la km 33+203, intre statiile Vintu de Jos - Sibiu. Valoarea…

- ANM a emis o avertizare COD GALBEN de ceața, burnița și polei pentru mai multe județe din Transilvania printre care Alba, Cluj, Mureș, Sibiu, Brașov, Bistrița- Nasaud și Harghita. Pentru județele respective avertizarea este in vigoare de luni 22 februarie ora 23,00 pana in 23 februarie ora 5,00. Sunt…

- Județele din regiunea Centru a Romaniei – Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu, au devenit eligibile pentru proiectul “[email protected] – Laboratorul digital”, care iși propune sa ofere angajaților intreprinderilor mici și mijlocii posibilitatea de a invața sau perfecționa competențele digitale. Proiectul,…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunțat, joi, firma desemnata caștigatoare in urma procedurii pentru atribuirea contractului „Completare / Revizuire Studiu de Fezabilitate, elaborare Proiect Tehnic, pentru “Autostrada București – Brașov, tronson Ploiești – Brașov”.

- Compania Nationala de Cai Ferate „CFR" SA, administratorul retelei feroviare nationale, informeaza ca la aceasta ora nu sunt probleme in traficul feroviar, trenurile circula in condiții normale de iarna pe toate secții de cale ferata si nu se inregistreaza intarzieri in cirulatie. La aceasta ora circulația…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de ninsori insemnate cantitativ, valabil in intervalul 8 ianuarie, ora 12:00 – 9 ianuarie, ora 04:00. In intervalul menționat, in Munții Banatului, in Carpații Meridionali și de Curbura va ninge, iar local in Oltenia, nord-vestul…

- Agentia pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Centru a anuntat ca IMM-urile din Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu au depus, numai in ultima luna, 237 solicitari de finantare din fonduri europene insumand 3,43 miliarde de lei pe Prioritatea de investitii 2.2 a Programului Regio 2014-2020. Bugetul…

- Alba se menține pe Locul al XI-lea, pentru cea de-a cincea zi consecutiv, in topul național al incidenței COVID-19 la 1000 de locuitori, fiind depașit astazi, 12 decembrie 2020, de București cu 6.89 și de județele Constanța cu 6.76, Ilfov cu 6.75, Cluj cu 5.10, Brașov cu 4.40, Timiș cu 3.95, Argeș cu…