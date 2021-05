Un numar de 14 trenuri care circula spre si dinspre Aeroportul International Henri Coanda vor fi anulate in noaptea de miercuri spre joi, pe fondul unor lucrari de buraj mecanizat si profilat piatra sparta pe care Sucursala Regionala CF Bucuresti le deruleaza, in perioada 19 - 21 mai, pe intervalul de statii Bucuresti Nord - Pajura - Chitila, a anuntat miercuri CFR SA, pe pagina sa de Facebook. Potrivit sursei citate, lucrarile sunt incluse in programul de intretinere periodica a infrastructurii feroviare, fiind executate in regie proprie, cu personal specializat si utilaje grele de cale, si au…