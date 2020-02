Reprezentantii celor opt Sucursale Regionale de Cale Ferata vor intreprinde demersurile necesare pentru remedierea deficientelor constatate de comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) in statiile de cale ferata si vor analiza parghiile legale pentru depunerea contestatiilor, informeaza CFR SA.



"In urma controalelor efectuate, in perioada 6 - 7 februarie 2020, de reprezentantii ANPC in statiile de cale ferata, au fost acordate sanctiuni contraventionale, care au constat in avertismente si amenzi, pentru nereguli in ceea ce priveste serviciile de transport…