Stiri pe aceeasi tema

- A fost semnat contractul pentru elaborarea Documentației de Avizare a Lucrarilor de Intervenții (DALI) necesara accesarii fondurilor pentru realizarea obiectivului de investiții “Consolidare, reabilitare, modernizare și eficientizare energetica a cladirii Palatului Administrativ al județului Dolj, monument…

- CFR Infrastructura spune ca au fost semnate 21 de contracte pentru a se efectua reparații pe 61 de km, in ideea ca restricțiile de viteza sa fie eliminate pe porțiuni consistente mari intre București și Craiova. In puține locuri vitezele trenurilor au scazut așa de mult: in 2023 niciun tren nu va face…

- „Sucursala Regionala CF CLUJ a semnat 45 contracte in valoare totala de 699.879.146,16 lei, fara TVA, pentru executia lucrarilor tip QUICK WINS – ridicarea restrictiilor de viteza pentru restabilirea parametrilor tehnici ai suprastructurii caii, finantate prin Planul National de Redresare si Rezilienta…

- ”Romania ramane o destinatie atractiva pentru investitorii din afara granitelor, iar economia noastra ofera noi oportunitati pentru antreprenori. Cresterea cu aproape o treime a numarului firmelor cu capital strain nou deschise in tara noastra in primele noua luni ale acestui an, comparativ cu aceeasi…

- Primaria Capitalei, in parteneriat cu cele de sector, a obtinut finantare nerambursabila in valoare de 11,5 milioane euro prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) pentru prima etapa a proiectului de modernizare si extindere a semaforizarii inteligente, a anuntat, miercuri, edilul general,…

- ”De la achizitia de mijloace de transport nepoluante, la construirea de locuinte eficiente energetic pentru tineri specialisti in sanatate si educatie, reabilitarea cladirilor publice, pana la construirea de piste de biciclete sau achizitionarea de statii de incarcare electrice, toate pot fi accesate…

- Ce salarii primesc lunar angajații magazinelor Mathaus. Salariile de la Mathaus variaza in funcție de orașul in care activeaza angajații, in funcție de experiența și evident, in funcție de postul ocupa. Astfel, potrivit site-ului undelucram.ro , un reprezentant zonal angajat full time in Craiova, cu…