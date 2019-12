Bucuresti, 9 dec /Agerpres/ - Contractul pentru elaborarea studiului de fezabilitate, prima etapa a programului de modernizare a Garii de Nord Bucuresti, a fost semnat de catre Compania Nationala de Cai Ferate - CFR SA si Consis Proiect SRL, a anuntat, luni, CFR SA. Contractul, in valoare de 11,3 milioane lei, fara TVA, are durata de implementare de 6,6 luni si este finantat din fonduri nerambursabile, in cadrul programului POIM 2014 - 2020. "Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitii Modernizarea/consolidarea/reabilitarea statiei CF Gara de Nord Bucuresti are ca principal scop identificarea…