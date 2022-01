Stiri pe aceeasi tema

- CFR SA si Asocierea TPF Inginerie SRL – ISPCF – Baicons Impex SRL au semnat contractul pentru studiul de fezabilitate si proiectul tehnic, prima etapa a programului de modernizare a liniei CF Ilva Mica – Pojorata (subsectiunea 2 a tronsonului Apahida – Suceava).

- ”Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA a lansat licitatia pentru achizitia serviciilor de proiectare si executie a lucrarilor de modernizare pe sectiunile Cluj – Aghires (lotul 1) si Aghires – Poieni (lotul 2), aferente obiectivului “Electrificarea si reabilitarea liniei de cale feratǎ Cluj Napoca – Oradea – Episcopia…

- ”Ambitia strategica a OMV Petrom pentru 2030 este de a fi „Lider in tranzitia energetica a Europei de Sud-Est, valorificand oportunitatile din pietele noastre emergente”, cu obiectivul de a asigura o crestere economica sustenabila pe termen lung si generarea de fluxuri de trezorerie ridicate, asigurand,…

- Compania ungara de tehnologie 4iG, avandu-i printre acționari pe Lorinc Meszaros, cel mai bogat om de afaceri din Ungaria și indicat public ca un prieten apropiat al premierului Viktor Orban, cumpara operațiunile Digi din Ungaria. Valoarea tranzacției este de 625 de milioane de euro, ințelegerea fiind…

- Plenul Consiliului Județean Iasi, convocat astazi in ședința extraordinara de indata, a votat doua noi proiecte de hotarare privind depunerea de cereri de finanțare in cadrul Programului Național de Investiții “Anghel Saligny”, pentru reabilitarea a inca 68 de kilometri de drum județean. Obiectivele…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetul Marmatiei au depistat doi cetateni din Sudan si Burkina Faso care au incercat sa intre ilegal in Romania din Ucraina, cu scopul de a ajunge in vestul Europei. In data de 29 octombrie a.c., la nivelul Sectorului Poliției de Frontiera Siret – I.T.P.F.…