CFR repornește locomotivele. Trenuri noi puse în circulație "Primele trenuri au fost repuse in circulatie, gradual, odata cu iesirea din starea de urgenta si continua cu data de 1 iunie 2020. Exceptie fac trenurile care nu au functie in aceasta perioada (ex: trenurile de naveta pentru elevi)", se mentioneaza in comunicat. Reprezentantii CFR Calatori sustin ca au ca prioritate mobilitatea cetatenilor, asigurarea legaturilor interregionale si regionale, dar si protectia si securitatea calatorilor si a personalului propriu. "Pentru a avea o predictibilitate a cererii de transport, inclusiv a persoanelor care au abonamente si autorizatii, si pentru a ne putea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

