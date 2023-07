Stiri pe aceeasi tema

- Leo Grozavu (55 de ani), antrenorul de la Poli Iași, nu și-a menajat jucatorii dupa infrangerea din primul meci al sezonului, 0-2 cu CFR Cluj. Antrenorul nou-promovatei a avut un discurs puternic la flash-interviu. Grozavu a vorbit despre o lipsa de atitudine in randul elevilor sai, strecurand cateva…

- Politehnica Iași se afla, in aceasta perioada, in al doilea cantonament al verii, in Bulgaria. Ieșenii vor incepe astazi seria partidelor amicale, in compania unui adversar din prima liga a Bulgariei.

- Albaiulianul Florin Ilie, la Poli Iași | Aparatorul continua pe prima scena, dupa desparțirea de „U” Cluj Conform Gazetei Sporturilor, Politehnica Iași a bifat un nou transfer. Echipa moldoveana l-a achiziționat pe fundașul central Florin Ilie (31 ani), din Alba Iulia, care a evoluat ultima data la…

- Politehnica Iași va incepe luni, 19 iunie, primul cantonament al verii, care se va desfașura in Romania. Stagiul de pregatire centralizata principal al verii va avea loc in perioada 26 iunie – 7 iulie, in Bulgaria. Antrenorul Leo Grozavu a anunțat lista celor 25 de jucatori care vor merge la Brașov.…

- Gazeta prezinta portretul campioanei ligii secunde Poli Iași, care a condus cu lejeritate ostilitațile la matineu. Bonus: 11 motive pentru care moldovenii au promovat la pas. Politehnica Iași este campioana Ligii a 2-a in ediția 2022-2023. Play-off-ul l-a avut la discreție, a știut cand sa apese accelerația,…

- Politehnica Iasi intalneste miercuri, 10 mai a.c., pe CSA Steaua. Gruparea de fotbal antrenata de Leo Grozavu va primit vizita bucurestenilor in Copou, intr-o partida ce conteaza in ocuparea primului loc in clasament.

- Politehnica Iasi si-a asigurat promovarea in Liga 1 dupa ce a invins-o pe Otelul Galati cu scorul de 2-0, marti, pe teren propriu. Echipa antrenata de Leo Grozavu s-a impus prin golurile marcate de Alin Roman (45+1) si englezul Shayon Harrison (58). Cu patru etape inainte de finalul sezonului, Poli…

- CFR, campioana en-titre a Romaniei, are tot mai puține șanse sa obțina al șaselea titlu la rand, iar intrebara la care inca nu exista raspuns este daca Dan Petrescu va continua ca antrenor in Gruia.