- Concordia Chiajna este foarte aproape sa isi schimbe antrenorul. Ilfovenii nu vor mai continua cu Ion Moldovan, sustin surse din cadrul clubului, iar lista alcatuita de catre conducere contine nume importante. Informatiile ProSport indica faptul ca tocmai Claudiu Niculescu, fostul antrenor al Voluntariului,…

- Liga 1, play-off, etapa 5: Viitorul – CFR Cluj (duminica, ora 20.45, Digi, Telekom, Look). Gica Hagi și Dan Petrescu trag sa prinda Europa. ”Bursucul” se lupta cu FCSB pentru Champions League, iar Hagi vizeaza locul 3. ”Daca ne bate, Viitorul intra in lupta pentru titlu”, afirma Dan Petrescu. Viitorul…

- CFR Cluj a terminat la egalitate meciul cu Astra si trece pe primul loc. Ardelenii au doar 36 de puncte insa, iar FCSB poate sa profite maine, in meciul cu CSU Craiova. Echipa lui Nicolae Dica are 35 de puncte in acest moment.

- Intr-o continua demonstratie de ”asa nu” pentru fotbalul european, FCSB continua sa aiba capitani de echipa numiti in loja, nu alesi de antrenor sau votati de jucatori. Florin Tanase poarta banderola dupa interventia lui Gigi Becali, cel care i-o luase unui Denis Alibec pe care tot el l-a numit,…