CFR pierde 30% din banii UE pentru linia ferată Braşov - Sighişoara (Social) Dupa trei ani de la lansarea licitației, CFR pierde 30% din banii UE pentru linia ferata Brasov - Sighisoara Compania CFR Infrastructura va pierde 30% din finantarea europeana pentru modernizarea liniei de tren dintre Brasov si Sighisoara pentru ca nu a reusit semnarea unor contracte estimate la aproximativ 800 de milioane de euro. CFR nu a reusit semnarea contractelor desi au trecut trei ani de la lansarea licitatiei. Proiectul vizand construirea a... Citeste articolul mai departe pe www.brasovultau.ro…

Sursa articol si foto: www.brasovultau.ro

- Modernizarea tronsonului feroviar Brașov – Apața și Cața – Sighișoara ramane in aer. La trei ani de la lansarea licitației pentru acest proiect, inca nu s-a reușit semnarea unor contracte, astfel Compania CFR Infrastructura va pierde cel puțin 30% din finanțarea europeana. Compania CFR Infrastructura…

- Compania CFR Infrastructura va pierde cel puțin 30% din finanțarea europeana pentru modernizarea liniei de tren dintre Brașov și Sighișoara pentru ca, la trei ani de la lansarea licitației înca nu a reușit semnarea contractelor estimate la aprox. 3 miliarde de lei, informeaza Radio România…

- CFR Infrastructura trebuie și este indreptațita sa semneze contractul pentru modernizarea tronsonului Brasov-Sighisoara, loturile 1 (Brasov - Apata) si 3 (Cata - Sighisoara), in caz contrar pierzandu-se o finantare de aproape 800 de milioane de euro, a declarat, directorul general interimar al CFR SA,…

