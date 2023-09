CFR nu mai eliberează legitimații de călătorie cu gratuitate/reducere doar pentru studenți CFR Calatori anunța ca incepand de duminica elibereaza legitimații de calatorie cu gratuitate/reducere doar pentru elevi, nu și pentru studenți. CFR Calatori informeaza ca „incepand cu data de 3 septembrie 2023, ora 00:00, vor fi abrogate, parțial, prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, respectiv cele referitoare la facilitațile acordate studenților la transportul pe calea ferata, […] Articolul CFR nu mai elibereaza legitimații de calatorie cu gratuitate/reducere doar pentru studenți a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

- Studentii nu vor mai primi legitimații de calatorie cu gratuitate sau reducere din 3 septembrie, a anuntat CFR Calatori, desi o alta companie a statului anunța recent contrariul. Elevii, in schimb, vor primi in continuare gratuitate.

