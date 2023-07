Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Ciobotariu, antrenorul celor de la Sepsi, a vorbit despre victoria reușita de covasneni in fața lui FCU Craiova, scor 1-0, in a doua etapa din Superliga. Covasnenii raman neinvinși in noul sezon, aspect care-l mulțumește pe antrenorul instalat vara aceasta la Sfantu Gheorghe. „Am avut trei meciuri…

- Tehnicianul echipei Sepsi OSK, Liviu Ciobotariu, a declarat, sambata seara, dupa victoria cu Farul Constanta, scor 1-0, din Supercupa Romaniei, ca aceasta este o zi minunata pentru el. Explicația este simpla: a castigat primul sau trofeu din cariera de antrenor! „Este o zi minunata pentru mine. Am castigat…

- Luni noaptea, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a transmis ca razboinicii lor au avansat in toate directiile, iar aceasta este o zi fericita. ”Astazi – frontul. Regiunea Donețk, Zaporizhzhia. Razboinicii nostri, pozitiile noastre de front, zonele de operatiuni active pe front. Astazi, razboinicii…

- Roland Niczuly a dezvaluit cum a ajuns sa fie eroul lui Sepsi in victoria cu U Cluj, din finala Cupei Romaniei. Portarul echipei din Sfantu Gheorghe a aparat nu mai putin de trei lovituri de departajare si a sarbatorit alaturi de coechipieri la final. Goalkeeperul de 27 de ani a contribuit decisiv la…

- Ioan Ovidiu Sabau, antrenorul lui U Cluj, a vorbit despre finala Cupei Romaniei, pierdut la penalty-uri (0-0 dupa timpul regulamentar și 4-5 la penalty-uri) cu Sepsi. Dupa meci, antrenorul care i-a salvat pe clujeni de la retrogradare a spus ca echipa lui merita victoria și și-a felicitat elevii pentru…

- Universitatea Craiova și Farul Constanța se intalnesc sambata, 13 mai, de la ora 21.30, pe stadionul „Ion Oblemenco“, intr-o partida contand pentru etapa a 8-a din play-off-ul Superligii. Disputa din Banie este extrem de importanta pentru ambele combatante. Liderul are nevoie de un succes pentru a se…

- Florinel Coman e cel mai bun jucator de la FCSB in acest play-off. Extrema in varsta de 25 de ani a contribuit decisiv la peste jumatate din punctele și golurile roș-albaștrilor, care raman cu șanse la campionat datorita „șeptarului” din stanga atacului. „Jucatorul lunii aprilie” in Ancheta GSP, Coman…

- Dupa FCSB - Sepsi 3-1, Florinel Coman a vorbit despre finalul play-off-ului și lupta la titlu cu Farul. Coman a reușit doua pase de gol cu Sepsi, pentru Miculescu și Cordea. A fost in forma și la interviu, unde a declarat ca „era clar ca Farul o bate pe Rapid (n.r. - Farul - Rapid 7-2). Era clar ca…