Stiri pe aceeasi tema

- Locomotiva care a cauzat accidentul de sambata seara a iesit din revizie tehnica din depoul Ploiesti in dimineata acelei zile, a declarat, luni, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, mentionand ca nu se poate pronunta in ceea ce priveste accidentul, inaintea rezultatelor anchetei…

- Directorul General al CFR Calatori, Traian Preoteasa, a declarat duminica, 26 martie, ca accepta sa iși asume responsabilitatea pentru neglijența angajaților companiei, dar nu și subfinanțarea sistemului feroviar din Romania de dupa Revoluție. „Imi voi asuma acțiunea sau inacțiunea oricarui angajat…

- Un accident feroviar grav a avut loc in gara din Galați. Potrivit primelor informații, o locomotiva a lovit puternic un vagon al trenului de calatori la care trebuia cuplata. Accidentul s-a produs sambata seara in gara din Galati. Acesta ar fi fost provocat de o manevra greșita realizata pe calea ferata.…

- Compania belgiana Avesta Battery and Energy Engineering (ABEE) are un plan de afaceri in valoare de 1,4 miliarde de euro pentru construirea la Galați a unei fabrici de baterii electrice pentru industria auto.Portofoliul companiei ABEE include soluții integrate pentru proiectarea și producerea…

- Grupul italian Enel pleaca din Romania dupa ce a semnat un acord de vanare a participațiilor deținute in Romania catre firma greaca Public Power Corporation S.A. (“PPC”). Tranzacția are o valoare de 1,26 miliarde euro.Enel S.p.A. (“Enel”) a semnat cu firma greaca Public Power Corporation S.A.…

- In seara zilei de sambata, un copil de zece ani a decedat in zona fostei Fabrici de Zahar, in urma unui accident rutier, dupa ce a traversat prin loc nepermis. Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, este profund indurerat de decesul tanarului și cere adoptarea unor masuri pentru eliminarea unor asemenea…

- Un autocar in care se aflau opt persoane din Republica Moldova s-a rasturnat in Romania. Accidentul a avut loc astazi dupa-amiaza, in condițiile in care in nordul județului Galați viscolește puternic, iar șoferii, in special cei de pe vehicule mari sau transport persoane, au fost sfatuiți sa nu plece…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. Este posibil ca joi sa fie declarata oficial epidemie de gripa in Romania. Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a anunțat la Digi24 ca maine ar fi a treia saptamana de creștere susținuta a cazurilor. Ministrul a anunțat și ce masuri ar putea fi luate și s-a referit…