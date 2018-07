Compania feroviara deținuta de statul roman CFR Marfa se afla acum la un pas de insolvența. O recunoaste insusi actualul ministru al Transporturilor, care, intr-un interviu acordat Agerpres, a mentionat ca in situatia in care se va ajunge la insolventa isi doreste ca partenerii companiei sa fie cat mai putini afectati, mai ales CFR SA, care are de primit peste 100 de milioane de euro, de la CFR Marfa.

“Nu-mi doresc ca in aceasta situatie partenerii lui CFR Marfa sa fie afectati - sau sa fie afectati cat mai putin cu putinta - si sigur cel mai important partener este CFR SA, de aceea…